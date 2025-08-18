Reflexión Dialuna 18 di Augustus 2025.

Awe ta cuminsa un dia nobo y cu ne un siman nobo.
Nos mane nos ta saboria nos kofie tur mainta y ta gradici Todopoderoso pa otro gran dia den nos bida.
Tur hende lo kier cuminsa nan siman cu bon pia.
Ta bon pa logra esaki prepara bo dia pone tur cos cla mane debe ser pa bo dia ta exitoso.
Ta bon pa cuminsa lanta e muchanan tempran pa nan custuma cu e dia cu school ta habri y no laga nan drumi te merdia sino pa dia cu mester lanta tempran ta na school nan lo bai drumi.
Tambe ta henter un organisacion den cas pa tur tanto mayornan como muchanan keda cla na tempo.
Ta bin aserca e trafico pisa pasobra tur hende kier keda te ultimo pa sali y kier kere cu nan lo jega na tempo.
Semper percura pa bo ta tempran pa ora algo pasa imprevisto toch bo ta alcansa jega na ora.
Tambe control riba bo yui.
Wak su agenda. Wak si tin huiswerk. Wak ora mal punta drenta tambe no ta bon punto so mester recompensa.
Mester tin confiansa entre mayor y yui.
E asunto cu e huiswerk ta riba e telefon por wordu delete facil y ora e straf pa no a traha huiswerk cuminsa cai y e mal puntonan ta laat.