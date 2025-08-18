Accidente cu hende herida pa falta di preferencia banda di Caribbean Overseas

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida riba crusada Italiëstraat cu Schotlandstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda e chauffeur di un Hyundai Sonata biniendo for di Italiëstraat a subi caminda sin duna preferencia na un Toyota Agya biniendo di panort riba Schotlandstraat y nan a dal den otro. Debi na e impacto e dama chauffeur di e Agya a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima.