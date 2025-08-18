Posted in OPINION OPINION: Berguensa e Caya cu nomber di un di e autornan di nos Himno bandona sin haci limpi pa lunanan largo. 09:41 August 18, 2025 Leave a comment Na Aruba tin hopi cayanan cu ta ser haci limpi casi tur dia, pero wak un caya aki bandona pa lunanan largo sin recoge sushi ni mantencion. Esaki si no por den centro di Oranjestad banda di Biblioteca! Related Articles OPINION: Wat speelt er achter de lokale Covid politiek, het gedrag Pisas en de moord op heer Wiels? OPINION: Awor hasta e supermercadonan chines ta duna nan mes tips di 25 cent of mas, controla bo buelta. Y ainda ta bisa cu den reforma fiscal no ta bay cobra belasting riba tips? Quo Vadis? Popchinan colga cu mensahenan politico na e brug di Pos Chikito ta expone trafico na peliger, kitando atencion di automobilistanan pasando! Atencion director di Setar, stop di usa nos celularnan cu anos como cliente cu ta paga sagradamente tur luna (si no ta mas) pa boso haci proganda! Respeta nos number priva!