E trabou di instalacion di radiatornan nobo na WEB su planta RECIP-3 a bay bon!

Bon siman pa un y tur! E trabou di instalacion di radiatornan nobo na WEB su planta RECIP-3 durante 14 pa 17 di augustus ultimo, a bay manera planea y sin ningun inconveniencia pa comunidad. 𝗚𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗪𝗘𝗕 𝘁𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝗶 𝘀𝘂 𝘁𝗲𝗮𝗺𝗻𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗲𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻 𝘆 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗽𝗮 𝗲 𝗯𝗼𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗼𝘂! A instala e radiatornan como parti di e proyecto pa expansion di WEB su planta RECIP-3. Mester a saca 3 motor temporalmente for di servicio. A haci esaki un pa un, pa asina afecta produccion lo minimo posibel y pa controla e riesgo di interupcion.