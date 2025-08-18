Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi Corte di Prome Instancia 28 augustus, 4 september, 2,9, 16 y 30 october 2025

Corte di Prome Instancia 28 augustus 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.15
|
W.J.Q.A.
M.P.V.F.
V.J.V.L.
|
Uitspraak.
|
08.30
|
L.d.J.J.S.
|
S. ta wordo acusa di menaza riba 9 di december 2024.
|
09.10
|
R.J.C.
|
C. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 14 di september 2024.
|
09.30
|
J.V.J.T.
|
T. ta wordo acusa di maltrato riba 25 di augustus 2024.
|
10.00
|
J.J.R.T.
|
R.T. ta wordo acusa di a causa un accidente di trafico mortal riba 27 di oktober 2024.
|
13.30
|
G.G.P.
|
P. ta wordo acusa di ladronicia di un turista riba 15 di december 2024 y di menaza y maltrato riba 21 di november 2024.
|
14.25
|
D.R.T.P.
|
T.P. ta wordo acusa di maltrato di un familiar entre april 2025 y 23 di juni 2025.
|
15.00
|
A.C.J.
|
J. ta wordo acusa di maltrato riba 23 di januari 2024.
|
15.30
|
F.J.V.
|
V. ta wordo acusa di ladronicia riba 17 di januari 2025.
Corte di Prome Instancia 4 september 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
14:05
|
C.D.B.R.
|
B.R. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 26 di oktober 2024, dor di intencionalmente hinke varios biaha cu un cuchio.
|
14.35
|
J.A.A.W.
|
W. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 18 di januari 2025, dordi choke y scop e y pushe riba flur, a consecuencia di cual e persona a sufri dolor y lesion.
Corte di Prome Instancia 2 oktober 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
15.30
|
Y.A.C.U.
N.J.A.D.
|
C.U. y A.D. ta wordo acusa di ladronicia di un turista riba 4 di februari 2025. A.D. ta wordo acusa di ladronicia di un turista riba 11 di februari 2025.
Corte di Prome Instancia 9 oktober 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
09.30
|
M.D.C.C.
|
C. ta wordo acusa di a resisti detencion riba 5 september 2021 y di a herida un polis.
|
10.00
|
F.C.D.G.
|
D.G. ta wordo acusa di hunto cu otronan, a trafica cu hende na Aruba riba 8 di september 2023.
|
10.30
|
E.D.C.
|
C. ta wordo acusa di ladronicia y kiebro den un cas den e periodo di 17 di juni 2024 y 21 di juni 2024.
Corte di Prome Instancia 16 oktober 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
N.M.A.T.
|
T. ta wordo acusa di a causa un accidente di trafico fatal riba 7 di juli2024.
|
10.00
|
C.V.A.C.
N.C.J.
D.R.M.
|
E sospechosonan ta wordo acusa di maltrato y di a comete violenciaden publico riba 2 november 2024.
|
11.00
|
R.G.A-S.
|
A-S. ta wordo acusa di maltrato cu un arma riba prome di juni 2025.
|
11.30
|
R.J.V.B.
|
B. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 9 december 2024.
|
13.30
|
J.M.H.
I.E.D.
|
E sospechosonan ta wordo acusa di posesion di arma di candela y di a comete violencia den publico riba 22 september 2024. H. ta wordoacusa di maltrato pisa riba 21 di april 2024.
Corte di Prome Instancia 30 oktober 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
A.J.I.M.
|
M. ta wordo acusa di importacion di marihuana riba 11 di februari2024.
|
09.30
|
D.M.C.
|
C. ta wordo acusa di ladronicia y heling riba 8 juni 2024.
|
10.00
|
S.E.G.
|
G. ta wordo acusa di maltrato cu arma riba 6 di mei 2025.
|
11.00
|
C.F.L.M.
|
L.M. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 17 di april 2025.
|
11.00
|
S.A.R.H.
|
H. ta wordo acusa di maltrato cu arma y ladronicia riba 7 y 27 di april2025.
|
11.00
|
R.E.W.
|
W. ta wordo acusa di heling riba 25 di maart 2025.
|
11.00
|
F.A.K.
K.A.B.C.
R.A.C.
|
E sospechosonan ta wordo acusa di a viola ley di droga di 16 di augustus 2022.