Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi Corte di Prome Instancia 28 augustus, 4 september, 2,9, 16 y 30 october 2025

Corte di Prome Instancia 28 augustus 2025

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.15

W.J.Q.A.

M.P.V.F.

V.J.V.L.

Uitspraak.

08.30

L.d.J.J.S.

S. ta wordo acusa di menaza riba 9 di december 2024.

09.10

R.J.C.

C. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 14 di september 2024.

09.30

J.V.J.T.

T. ta wordo acusa di maltrato riba 25 di augustus 2024.

10.00

J.J.R.T.

R.T. ta wordo acusa di a causa un accidente di trafico mortal riba 27 di oktober 2024.

13.30

G.G.P.

P. ta wordo acusa di ladronicia di un turista riba 15 di december 2024 y di menaza y maltrato riba 21 di november 2024.

14.25

D.R.T.P.

T.P. ta wordo acusa di maltrato di un familiar entre april 2025 y 23 di juni 2025.

15.00

A.C.J.

J. ta wordo acusa di maltrato riba 23 di januari 2024.

15.30

F.J.V.

V. ta wordo acusa di ladronicia riba 17 di januari 2025.

Corte di Prome Instancia 4 september 2025

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

14:05

C.D.B.R.

B.R. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 26 di oktober 2024, dor di intencionalmente hinke varios biaha cu un cuchio.

14.35

J.A.A.W.

W. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 18 di januari 2025, dordi choke y scop e y pushe riba flur, a consecuencia di cual e persona a sufri dolor y lesion.

Corte di Prome Instancia 2 oktober 2025

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

15.30

Y.A.C.U.

N.J.A.D.

C.U. y A.D. ta wordo acusa di ladronicia di un turista riba 4 di februari 2025. A.D. ta wordo acusa di ladronicia di un turista riba 11 di februari 2025.  

Corte di Prome Instancia 9 oktober 2025

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

09.30

M.D.C.C.

C. ta wordo acusa di a resisti detencion riba 5 september 2021 y di a herida un polis.

10.00

F.C.D.G.

D.G. ta wordo acusa di hunto cu otronan, a trafica cu hende na Aruba riba 8 di september 2023.

10.30

E.D.C.

C. ta wordo acusa di ladronicia y kiebro den un cas den e periodo di 17 di juni 2024 y 21 di juni 2024.

Corte di Prome Instancia 16 oktober 2025

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

N.M.A.T.

T. ta wordo acusa di a causa un accidente di trafico fatal riba 7 di juli2024.

10.00

C.V.A.C.

N.C.J.

D.R.M.

E sospechosonan ta wordo acusa di maltrato y di a comete violenciaden publico riba 2 november 2024.

11.00

R.G.A-S.

A-S. ta wordo acusa di maltrato cu un arma riba prome di juni 2025.

11.30

R.J.V.B.

B. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 9 december 2024.

13.30

J.M.H.

I.E.D.

E sospechosonan ta wordo acusa di posesion di arma di candela y di a comete violencia den publico riba 22 september 2024. H. ta wordoacusa di maltrato pisa riba 21 di april 2024.

Corte di Prome Instancia 30 oktober 2025

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

A.J.I.M.

M. ta wordo acusa di importacion di marihuana riba 11 di februari2024.

09.30

D.M.C.

C. ta wordo acusa di ladronicia y heling riba 8 juni 2024.

10.00

S.E.G.

G. ta wordo acusa di maltrato cu arma riba 6 di mei 2025.

11.00

C.F.L.M.

L.M. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 17 di april 2025.

11.00

S.A.R.H.

H. ta wordo acusa di maltrato cu arma y ladronicia riba 7 y 27 di april2025.

11.00

R.E.W.

W. ta wordo acusa di heling riba 25 di maart 2025.

11.00

F.A.K.

K.A.B.C.

R.A.C.

E sospechosonan ta wordo acusa di a viola ley di droga di 16 di augustus 2022.
