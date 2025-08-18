Na caminda pa di cuater decada CUERPO POLICIAL ARUBA TA CELEBRA 39 ANIVERSARIO

Oranjestad, ARUBA: 16 augustus 2025 Cuerpo Policial Aruba ta celebra su 39 aniversario. Awe nos a celebra e gran dia aki cu un Santo Sacrificio cu a tuma lugar na misa San Fransico na Oranjestad. Den presencia di Prome Minister di Aruba mr. Mike Eman, altocomisario di polis drs. Ramon Arnhem, Staff, personal administrativo, agentenan policial conhuntamente cu nos pensioenadonan a celebra e dia importante aki.

Alabez tabata tin presencia di parlamentario Dennerich Kelly, sra. Tisa la Sorte di AHATA cu Sindicato di Polis, Directornan di diferente departamentonan cu tambe a atende e santo sacrificio.

“ E ta yena mi cu orguyo awe cu nos cuerpo ta celebra 39 aniversario. Esaki no ta bay sin esfuerso di e ex-altocomisarionan conhuntamente cu tur personal cu a pone nan schouder na unda awe ami ta para riba dje. Nos a confronta durante 39 aña momentonan dificil pero tambe di alegria. 39 aña di hopi dedicacion, trabou duro pero cu determinacion pa Aruba ta un Pais sigur den Caribe tanto pa nos local- y bishitantenan. Nos lo sigui inverti den e desaroyo di nos coleganan, mas equipo, mas modernisacion di nos organisacion cu bista riba e futuro cu introduccion di tecnologia digital. Cu atencion pa nos agentenan policial nan bienestar pa garatisa un cuerpo saludabel. E trabou no a caba nos lo sigui enfoca pa eleva nos cuerpo pa e siguiente generacion” tabata palabranan di altocomisario Arnhem na e di 39 aniversario di KPA.

Despues di e santo sacrificio tabata tin un koffiemorgen pa asina por a pasa un tempo ameno cu otro y recorda e bon momentonan cu otro.

Awendia nos por conta cu mas o menos 530 personal trahando incansabelmente pa brinda seguridad na nos pueblo. Ta trata aki di hende homber y muhernan balente trahando den cuater districto, cu ta warda di Polis Oranjestad, Noord, San Nicolas y Santa Cruz.

Durante aña nos por conta cu diferente unidadnan special cu ta forma parti di nos organisacion manera: Unidad Motorisa, Unidad Canino, Team di Aresto, Mobiele Eenheid, Duik Team, Kust Surveillance, Maretiem, Drone Unit, Polis Uniforma, Team Unit Narcotica, Unit Georganiseerde Criminaliteit, Flex Team, Radarkamer, Infodesk, OCC Operation Commando Center y sin lubida e departamentonan conoci di recherche cu ta bon entrena y capacita pa investiga y soluciona casonan mas complica.

Durante aña Cuerpo Policial Aruba su nomber ta wordo reconoci cu hopi respet internacionalmente entre otro manera DEA, FBI, RCMP, CEA, Force Protection Agency, ACCP y IACP. Tambe trahando den cooperacion estrecho cu Cuerpo di Polis di Reino Hulandes manera, Korps Politie Rotterdam, Rijmond, KLPD, RST, Korps Poltie Curacao, Korps Politie Caribisch Nederland, Korps Politie Sint Maarten tambe cu lasonan estrecho na Dubai, Uruguay, Merca, Salvador etc..

Comunidad por ta orguyoso di su Cuerpo Policial Aruba cu su 39 aña di crecemento y lo sigui crece cu bista riba futuro y na caminda pa di cuater decada. Pabien na cada un colega policial, staff y personal administrativo cu ta haci nan trabou cu dedicacion, tempo y pasion pa brinda lo mihor pa pais Aruba. Sin lubida danki na cada famia pa nan aprecio, comprencion y cu nan sosten na cada polis cu ta sirbi Pais Aruba.