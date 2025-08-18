 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] 2 Hoben a cay cu scooter y a resulta herida na Brazil

15:49  August 18, 2025  Leave a comment

Dialuna atardi a drenta informe di un incidente ora cu 2 mucha a cay cu un scooter na Brazil, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a pidi pa un otro ambulans ya cu e situacion di ambos ta cu tur 2 motociclistanan ta herida. Mirando cu otro tur otro ambulansnan ta bezig y mester bay cu ambos a dicidi pa cuminsa bin abao cu ambos herida den e un ambulans ey y na caminda lo pasa e otro victima pa e otro ambulans. Asina a sosode tambe y a hiba tur 2 den 2 ambulans cu urgencia pa hospital.

