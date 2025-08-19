Reflexión Diamars 19 Augustus 2025.

Nos tin dia nobo, y nos ta sigui cu e siman cu a cuminsa.

Último dia di vakantie y nos hobennan mester cuminsa prepara.

Ta henter Aruba ta den preparacion pe dia aki.

Ya awe tabata tin reunionnan na differente schoolnan pa reuni riba kiko ta e puntonan mas importante y cuanto alumno lo tin di ubica na e school.

Si inventario di boekinan ta na ordu y condicion di e school y mueblesnan ta ok.

Asina hopi school ta bai cuminsa cu un tremendo preparacion.

Ta un cantidad di cos mester tene cuenta cune manera e fluho di trafico y e condicion di e careteranan.

Despues di school hopi edificio ta ser usa pa trey merdia cu e muchanan mester keda como cu mayornan ta traha.

Laga nos spera cu tur preparacion a keda bon finalisa y cu schoolnan por habri normaal pa nos studiantenan.

Un bon anja escolar na tur nos studiantenan.

Tur clase di exito.