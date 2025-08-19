TORNEO DI BIYAR 60+ “JANI BROKKE MEMORIAL” TA DEN PREPARACION!

Tanki Leendert – Mescos cu añanan anterior, “Fundacion Movemento ta Bida” (FMTB), ta organisa en conexion cu e Weganan Nacional 60+, e candeloso torneo pa biyaristanan 60 + titula “Jani Brokke Memorial 2025”. E torneo aki lo dal habri aya n’e palacio di biyar nobo na Tanki Leendert dia 23 di augustus, sigui dia 6 di september, y lo termina dia 13 di september. Un torneo cu lo dal portanan di santana habri di San Nicolas te cu Westpunt!
Si shonnan, asina mes, si bo kier bin presencia, aprecia, y admira poco weganan “old school”, anto esaki ta bo oportunidad! Ya caba nos tin entendi cu algun djaca di caña ya a manda dede halto y meld nan participacion. Entre otro e famoso Kwek Chirino, Mario Maduro, Rodolfo Arends, Enrique Ras, Junini Quant, Juni “kilowatt” Figaroa, Robby “Base” Tromp, Errel “El Teror” Tromp, Sheik Orman, Gino “Beton” Geerman, Ricardo Odor, Lucas “Lucky Luke” Tromp, y e legendario Buchi “donde pone el ojo” Briezen!
En total ya nos tin entendi tin mas cu 26 participante inscribi, y porta di santana ta sigui keda habri! Pa mas informacion y pa inscribi, por tuma contacto cu e “portier”, señor Moonchi Kelly na number di celular 699-1994. Si bo tabata un “crack” den añanan 70 o 80, no perde e oportunidad aki pa bin mustra pueblo cu ainda bo taco di biyar ta stret stret y bo corta ta grandi keto bay! Entrada ta completamente gratis pa pueblo en general. Yega!