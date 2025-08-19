Resultado di juli ta indica: Strategia di diversificacion ta sigui duna su fruto

Si observa resultadonan di juli por mira cu Latino America ta mustra un crecemento di 37% compara cu Juli 2024. Esaki ta primordialmente danki na e desaroyo fuerte di Argentina y Brazil. Den e contexto aki, locual cu ta yuda pusha e mercadonan ta cu banda di Avianca, COPA y LATAM Airlines, na December aña pasa a introduci vuelonan di GOL. Strategia di A.T.A. ta keda riba enfoca e mercadonan aki pero tambe Chile, y te hasta reduci e mercado di Colombia (for di perspectiva turistico). Cu resultadonan di juli, e region di Latino America a crece te cu e di 7 luna di 2025 cu 23.5% compara cu e mesun periodo na 2024.

Otro mercado cu ta resalta ta e mercado di Canada, e di dos mercado mas grandi pa Aruba ta mustra un crecemento di 39% na juli compara cu juli 2024. Cu esaki por bisa cu e mercado ta mustra un crecemento di 10% compara cu e mesun periodo aña pasa. Hopi Canades ta opta di no biaha pa Merca y ta socge pa simplemente boycott e pais aki, esaki den coneccion cu aspectonan geo-politico. No obstante esaki, hopi ta opta pa biaha den e mesun pais, pero di esnan cu ta biaha internacional, Aruba ta mirando bon resultado di esaki. Hulanda a mustra un crecemento di 12% na juli. E ta awor mustra un desaroyo stabiel compara cu 2024. Pa e region Latino Americano ta proyecta cu esaki lo por cera 2025 cu un crecemento di 15% versus 2024. Pa Europa tambe ta proyecta crecemento di 9%. Mientras cu Norte America ta keda modera na +3% versus 2024, segun proyeccion actual.

ESTADISTICA CONFORME ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO:

CRECEMENTO DI 15.0% DEN STAYOVER PA JULI 2025 COMPARA CU JULI 2024

Durante juli 2025, Aruba a ricibi un total di 141,904 turista “stay-over”, representando un crecemento di 15.0% compara cu juli 2024. Esaki ta un aumento absoluto di 18,467 bishitante. E aumento mas notabel a bini for di mercado Latino Americano, particularmente Argentina cu un crecemento di 161.7% y Brasil cu 59.3%. For di Norte America, Canada a logra un crecemento fuerte di 38.7%.

MERCADONAN Y PARTICIPACION DI E MERCADO

Pa juli 2025, 76.2% di bishitante a bini for di Norte America, 17.0% for di Latino America y 4.4% for di Europa. E crecemento for di Latino America ta principalmente stimula pa Argentina y Brasil, mientras cu Europa a mustra un crecemento positivo danki na paisnan manera Hulanda y Belgica.

SHORT-TERM VACATION RENTALS (STVR)

A.T.A. ta sigui utiliza e plataforma Lighthouse pa monitorea y analiza e sector di STVR. Si compara juli 2025 cu juli 2024, e nivel di ocupacion promedio a keda rond di 61%. E ADR (Average Daily Rate) pa juli 2025 ta USD $310, mientras cu ingreso total YTD te cu juli 2025 ta USD $191.4 miyon.



Bishita www.ata.aw tur luna pa A.T.A. ‘Statistical Monthly Report’.