Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 22 y 28 di augustus 2025

16:23  August 19, 2025

Corte di Prome Instancia 22 augustus 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 M.L.S. S. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 27 di januari 2025.
10.00 W.E.

R.M.B-A.

 E. y B-A. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia riba 3 di september 2024.

 

Corte di Prome Instancia 28 augustus 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
13.30 G.G.P. P. ta wordo acusa di ladronicia di propiedadnan di un turista riba 15 di december 2024. E ta wordo acusa di a menaza su pareha cu morto riba 21 di november 2024, di a maltrat’e intencionalmente riba 7 di november 2024 y riba 15 di mei 2025.
14.20 D.R.T.P. T.P. ta wordo acusa di a maltrata su mes pareha riba 3 di juni 2025, dor di dal e varios biaha cu su cabez contra muraya, dal e cu cuchio, chok’e, dal e cu un boter na su curpa.
15.00 A.C.J. J. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 23 di januari 2024, dor di dal e na su cabez y nek.

