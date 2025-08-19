Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 22 y 28 di augustus 2025

Corte di Prome Instancia 22 augustus 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|M.L.S.
|S. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 27 di januari 2025.
|10.00
|W.E.
R.M.B-A.
|E. y B-A. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia riba 3 di september 2024.
Corte di Prome Instancia 28 augustus 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|13.30
|G.G.P.
|P. ta wordo acusa di ladronicia di propiedadnan di un turista riba 15 di december 2024. E ta wordo acusa di a menaza su pareha cu morto riba 21 di november 2024, di a maltrat’e intencionalmente riba 7 di november 2024 y riba 15 di mei 2025.
|14.20
|D.R.T.P.
|T.P. ta wordo acusa di a maltrata su mes pareha riba 3 di juni 2025, dor di dal e varios biaha cu su cabez contra muraya, dal e cu cuchio, chok’e, dal e cu un boter na su curpa.
|15.00
|A.C.J.
|J. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 23 di januari 2024, dor di dal e na su cabez y nek.