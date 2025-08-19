Stimami Sterilisami ta anuncia sterilisacion gratis pa tur cacho y pushi, cuminsando 20 di augustus 2025

ORANJESTAD, Aruba — Fundacion Stimami Sterilisami ta anuncia cu cuminsando diaranson, 20 di augustus, tur procedemento di sterilisacion lo ta completamente gratis na e clinicanan veterinario participante den su programa nacional di sterilisacion. E compromiso aki ta posibel danki na e yudansa generoso di Tourism Product Enhancement Fund (TPEF), Aruba Tourism Authority (ATA), Bucuti & Tara Beach Resort, y otro contribuyentenan fiel cu ta sigui duna apoyo.

Unda bo por haña procedemento di sterilisacion gratis pa

Cuminsando 20 di augustus, doñonan di mascota y fundacionnan di rescate por registra sterilisacion www.stimamisterilisami.com

totalmente gratis via nos website:

Despues di registracion, participantenan lo ricibi un number di registracion cu nan lo mester trese na un di e clinicanan veterinario participante: VSH Veterinary Specialty Hospital of Caduary Veterinary Clinic. Alternativamente por registra tambe via Animal Welfare Alliance Aruba (AWAA), un clinica independiente sin costo pa sterilisa cacho y pushi. AWAA ta un colaborador den e iniciativa cu Fundacion Stimami Sterilisami.

Pa registra via AWAA por manda un email na: Help@awa-aruba.org of manda un mensahe via WhatsApp na: +297 592 9777

Dicon sterilisacion ta importante Aruba ta enfrenta un di e densidadnan mas halto di bestia riba caya den Caribe.

Puppies no desea ta sigui alimenta un circulo di sobrecarga cu ta pone un presion grandi riba fundacionnan di rescate, recurso publico, y ta baha tanto e calidad di bida local como e imagen turistico di e isla. Un cacho y su siguiente generacion no castra por yega na produci te 67,000 cacho, y un pushi por resulta den mas di 11 miyon pushinan den solamente seis aña.

Door di para e crecemento na su origen, cu FUNDASHON STIMAMI STERILISAMI www.stimamisterilisami.com

Aruba Bank 6012630190

KVK: S1744.01

castracion y sterilisacion, nos ta preveni sufrimento, kita presion for di e refugionan y stabilisa e populacion di bestianan di caya.

Ademas sterilisacion tambe ta duna beneficionan di salud y di

comportacion directo pa bestianan. E ta baha e riesgo pa cierto tipo

infeccionnan, di cancer y mehora comportacion, y yuda doñonan pa

evita gasto grandi ora ta bin cacho of pushinan no desea. E ta yuda

crea un medio ambiente mas limpi y bario mas sigur, menos atake di bestia y accident riba caminda, y menos sushi den espacionan publico.

Durante ocho aña, Stimami Sterilisami a subsidia mas di 41,000 procedura di sterilisacion, reduciendo dramaticamente e cantidad di bestianan di caya riba nos isla y preveni miles di cachonan y pushinan nobo. Principio di e aña aki, e programa tabata cubri 100% di gasto pa organisacionnan di rescate y 50% pa doñonan individual, pero danki na e apoyo di sosten cu a yega, incluyendo donacion dobel di TPEF y ATA (Afl. 200,000 cada un) y Afl. 400,000 di Bucuti & Tara, e servicio vital aki ta

bira gratis pa tur cacho y pushi un biaha mas.

Un coalicion di compasion

Stimami Sterilisami a wordo funda den 2016 door di Bucuti & Tara Beach Resort y e resort a keda e fuente principal di sosten financiero pa e fundacion desde e comienso. For di e comienso, Aruba Tourism Authority (ATA) a bira un partner dedica cu sosten continuo cu awe ta pasa Afl. 850,000. E Tourism Product Enhancement Fund (TPEF) tambe a demostra su apoyo grandioso durante hopi aña, reconociendo FUNDASHON STIMAMI STERILISAMI

www.stimamisterilisami.com Aruba Bank 6012630190

KVK: S1744.02 cu control humanitario di populacion ta mehora e bienestar directo di e comunidad y tambe e producto turistico di Aruba.

Nos ta sumamente agradecido tambe pa e generosidad di otro partnernan cu ta fortalece e coalicion aki. One Love Foundation, un organisacion sin fin di lucro basa na Merca cu a cuminsa apoya Stimami den 2021, ta recauda fondo pa yuda bestianan di Aruba y a trese un impacto extraordinario door di atrae sosten internacional pa nos

causa local. E aña aki, Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) a yega cu un donacion di Afl. 5,000, y nos ta expresa nos gratitud na tur contribuyente y organisacionnan, grandi y chikito, cu nan contribucion ta sigura cu costo nunca ta bira un obstaculo pa famianan of hende nan cu kier rescata, castra of sterilisa nan animal.

Tocante Stimami Sterilisami

Stimami Sterilisami ta un organisacion sin fin di lucro dedica na transforma e bida di animalnan na Aruba door di usa 100% di tur donacionnan pa cubri costonan di sterilisacion pa publico general y organisacionnan di rescate. Nos ta dedica na transparencia y responsabilidad, cu nos bukinan habri y audita pa garantisa cu cada

donacion ta wordo usa di manera correcto y etico.

Bank: Aruba Bank N.V.

Account Number: 6012630190

Account Name: FUNDASHON STIMAMI STERILISAMI

Swift Code: ARUBAWAX

FUNDASHON STIMAMI STERILISAMI