Mas boto carga cu indocumentadonan intercepta den direccion di nos islanan.

Diamars 19 di augustus, e Centro di Operacionnan Maritimo di Guarda Costa a observa den oranan di atardi un boto sospechoso cu tabata dirigi na Curaçao. Mesora a despacha un unidad Metal Shark, cu a sali cu urgencia pa controla e boto. Tambe a manda un helicopter di la Guarda Costa na e zona pa identifica e boto for di halto. Abordo a bin encontra cu 15 homber venezolano, 3 muhe venezolano y 1 homber colombiano. Un total di 19 persona indocumenta a ser entrega na e oficina di inmigracion pa e procesamento.