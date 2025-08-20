Reflexión Diaranson 20 Augustus 2025.

Awe otro midweek y nos ta mira con lihe siman ta bula.
Nos schoolnan ta habri y trafico ta cuminsa bira druk y te hasta stagna na cierto partinan.
Hobennan contento cu apertura pa topa cara nobo y panja nobo y hopi mas.
Nos ta bisa cu cada ken kier cuminsa manera ta bisa na Hulandes.
Begin met een schone lei.
Bo kier hasi bo best y saca lo miho di un anja escolar nobo.
Maestro y maestranan mayoria ta pensa mescos.
E tarea di mayornan ta hopi importante den e éxito di e yuinan.
Corda hasi bo parti di e trabou na cas.
Controla bo yui si e ta traha su huiswerk.
Contrale y percura pe drumi na ora.
Ora tin cosnan cu no ta bai bon papia cu bo yui y purba saca afo si tin problema.
Confia bo yui.
Tur esaki lo hasi e tarea mas facil pa tur dos banda y exito lo ta sigur.