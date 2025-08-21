Incidentenan di mordida di cacho / Bijtincidenten met honden [🇦🇼🇳🇱]

Ministerio Publico ta persigui en principio tur doño di cachodespues di un incidente di mordida, una vez Polis of otro cuerpodi investigacion traha proces-verbaal.

E maneho aki ta valido desde prome di januari 2023 y ta wordoaplica independientemente di si e victima ta un persona of un bestia (su doño).

Cu e maneho aki Ministerio Publico ta busca pa enfatisa e responsabilidad di doñonan di cacho.

Na mes momento, Ministerio Publico ta traha pa baha e cantidaddi incidente di mordida y pa fortifica seguridad di ciudadanonany di bestianan en general.



Bijtincidenten met honden

Sinds 1 januari 2023 vervolgt het openbaar ministerie in principe alle hondeneigenaren na een bijtincident wanneer de politie of een andere opsporingsdienst een proces-verbaal heeft opgemaakt. Dit geldt ongeacht of het slachtoffer nu een persoon is of (de eigenaar van) een dier.

Met dit beleid wil het OM de verantwoordelijkheid van hondeneigenaren benadrukken. Tegelijkertijd streeft het OM ernaar het aantal bijtincidenten terug te dringen en de veiligheid van de burger, en ook van dieren, te versterken.