Cera conoci cu e Zaagvis, un bishitante historico den nos awanan

ORANJESTAD – E sorto cu nos ta bay trata den e relato aki su nomber cientifico ta Pristis pectinata. Aki naAruba nan ta yam’e zaagvis, na Corsou nan ta yam’e, pisca di zag y na Ingles, Smalltooth Sawfish. E ta un piscacu un cabes peculiar y ta reconoce pa su snuit largo y platcu na e rand tin careda di djente parecido na un zaag. E zaagvis tin 22 pa 29 djente cada banda di su snuit. E sortoaki su curpa tin e forma di un tribon pero realidad ta, cu e ta un tipo di chucho (rays) cu nan caicay y boca ta bou di nan curpa. Su color ta shinishi of color oleifi te bruin na e parti ariba di su curpa y bou di su curpa ta blanco.

E sorto di zaagvis Pristis pectinata ta un di e cinco especienan di pisca tipo zaagvis. Tur zaagvis ta pertenece na un grupo di pisca cu yama ‘elasmobranchs’ cu ta incluichucho y tribon. ‘Elasmobranchs’ no tin weso y nan skeletta traha di cartilage/kraakbeen, un tehido fuerte pero masflexibel cu weso.

E zaagvis ta come principalmente pisca pero tambe invertebra manera cangreu y cabaron. E ta un pisca cu tauza sistema electro sensorial cu ta detecta si tin presa den cercania. Nan ta biba den lama tropical of den areacaminda riu ta topa cu lama di Oceano Atlantico. Nan tasinti nan comfortabel den awa di poco profundidad y tinbiaha nan ta drenta den area di awa dushi di riu. E zaagvissu tamaño por yega un largura total di 7.6 meter pero e tamaño mas grandi confirma ta di 5 meter y mey cu un peso di 350 kilo.

Un embra por haya 7 pa 14 yiu, esakinan ta nace cu nanzaag completamente forma. E embaraso di e zaagvis tadura 12 luna y e embra ta duna luz cada cada dos aña.

Aki na Aruba historicamente nan tawata bin den nos awanan y den algun negoshi hende a expone e zaag di e pisca aki como un obra di triunfo. Awo ta haya mayoria di e sorto aki na costa di Florida. Nan menasa ta perdida di habitat y keda pega den redanan accidentalmente. Ehabitat specifico cu nan ta frecuenta ta di matanan di mangel tam, como cu nan ta uza esaki pa nan area di cria. Nan tambe ta un especie cu ta bolbe bek na e mesun lugacu nan a cria. E otro menasa ta ora e zaagvis keda pega den redanan, e piscadonan ta matanan en bes di losnan y laga nan bay liber.

Danki na e organisacion NOAA fisheries pa contribui cu e potret y informacion. Tambe na e organisacion SawfishConservation Society cu tin interes pa traha hunto cuDNM riba foyeto di conscientisacion na Papiamento pa nos area.