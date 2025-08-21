[VIDEO] Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e auto su dilanti.

Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde Santa Helenastraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Volkswagen Caddy yegando e rotonde Santa Helenastraat biniendo for di Ponton y no a regula su velocidad ni mantene distancia a bay dal tras di e Kia Carens. Debi na e impacto e dama chauffeur a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes.