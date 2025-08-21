Un colega dedica y cu amor pa su trabou HOH su empleado di luna di juli ta Jean Bruges

Recientemente riba departamento di Maternity y Obstetrics a tene un momento special pa asina duna atencion na e bunita reconocemento di nan assistent manager Jean Bruges cu a sali empleado di luna di juli 2025. Sigur un momento inespera y emocional unda cu Jean a gradici ful su team cu a manda e nominacion aden y alabes HOH pa e nombracion special aki. Pa Jean e nominacion di su coleganan ta algo hopi grandi y un gran honor cu sigur nunca elo lubida.
Jean tin ful su carera dedica na HOH unda e tin un impresionante 44 aña den servicio. Jean ta un persona cu ta boga pa un cuido humano y empatico y ta traha duro pa optimalisa procesonan y promove un colaboracion positivo entre empleado, partera y specialistanan. Un teamplayer cu ta percura pa un balans den e team y unda cu tur colega ta sinti nan mes scucha y balora. Jean ta un persona flexibel y semper ta traha riba un schedule di trabou eficiente pe team por traha miho y cu smaak. Ademas, hunto cu su team e ta traha riba feedback di pashent unda cu e experiencia y satisfaccion di pashent ta sumamente importante pa nan. Talento tampoco falta Jean, cu ta un colega creativo y detayista semper creando algo special pa cada celebracion cu tin riba e departamento.
Manera Jean mes ta conta: “Mi ta gusta e responsabilidad di por guia, motiva y apoya e team pa nos por yega na nos meta comun y duna un cuido optimal na pashent. Mi trabou ta dinamico, tur dia ta varia y semper tin cos nobo pa siña.”
Durante un temporada di hopi reto pa e departamento Jean a demostra su compromiso y perseverancia. Ela tuma hopi responsabilidad riba su mes y danki na su dedicacion y liderazgo e departamento por a sigui funciona.
Team completo di HOH ta hopi contento cu e amor cu Jean tin pa su trabou y mas ainda cu Jean semper t’ey! Masha pabien Jean cu e bunita reconocemento aki.