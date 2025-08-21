fortalece lasonan regional CUERPO POLICIAL ARUBA A FIRMA LETTER OF INTENT CU CARICOM IMPACTS

Santa Cruz, ARUBA: Siman pasa, e altocomisarionan di e College van Korpschefs, a haci un bishita na e organisacion CARICOM IMPACTS na Barbados. Ey nan, e altocomisarionan presente, a firma hunto cu Lt. Col. Michael Jones, cu ta director Ehecutivo di CARICOM IMPACS, un letter of intent cu e meta pa fortalece e lasonan regional den e lucha contra crimen organisa na frontera.

Ehempelnan di esaki ta violencia persistente cu arma di candela, vulnerabilidad pa atakenan cibernetico, traficacion humano y contrabando di hende y traficacion di droga.

E punto principal den e letter of intent ta e importancia di comparti informacion.

No ta importa si ta trata di experticio forensico, menasa digital of crimen na frontera: dor di comparti datosnan, señalnan y analisisnan nos ta aumenta nos capacidad conhunto pa actua. E meta principal ta, cu dor di traha hunto nos por contribui na un region Caribense mas sigur.

Altocomisario di Aruba, sr. Ramon Arnhem, no a tabata presente na Barbados, pa motibo cu Cuerpo Policial Aruba a celebra su di 39 aniversario. Pa e motibo aki Altocomisario Arnhem despues cu a palabra cu Minister di Husticia drs. mr Dowers, a bay di acuerdo na firma e letter of intent.

College van Korpschefs ta traha conhuntamente cu otro cu un meta: “Fortalece e cooperacion di trabao di polis den e area Caribense.” Hunto nan ta traha pa aumenta resistencia contra ondermijnend criminaliteit. Pa reforsa e strategia aki tur e altocomisarionan di College van Korpschefs a firma e “letter of intent” hunto cu CARICOM IMPACTS.

College van Korpschefs lo sigui fortalece capacidad operacional y pa mehora e condicionnan necesario pa un bon cuido policial den e region.