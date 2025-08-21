[VIDEO] Auto aparentemente intencionalmente pega full na candela na Sabana Blanco

Diahuebs anochi a drenta informe di cu tin un auto na candela na Sabana Blanco, mesora a dirigi tanto polis como bombero. Na yegada di e patruya ya caba a haya e auto full na candela y cu lo ta trata di un candela aparentemente intencional. Na yegada di bombero mesora a inicia cu un combate duro y directo asina a logra domina e candela. Na e momentonan ey e propietario no tabata na e sitio. Ta trata di un Ford Escort cual a kima por completo. E color ta desconosi y e number ta 3 cifra so por mira riba dje.