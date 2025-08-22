Temblor sinti awenochi pazuid di Aruba!

Diahuebs anochi a drenta informe di un sismo sinti pazuid di Aruba pa exactamente 10:30pm. E epicentro tabata na 17 KM panort di Cabo San Roman y tabata tin un magnitud di 3.10 na e scala di Richter. Door cu tabata den anochi no por a logra raporta ningun daño visibel na e momentonan ey pero si por a sinti e efectonan di e sismo.

