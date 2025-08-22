 Posted in INCIDENTE

Reflexión Diabierna 22 di Augustus 2025. Bon dia !

Felis bispo di fin di siman !
Semper positivo y cu confiansa !
Padilanti nos ta bai !
Nos ta bendiciona y nos mester sigui cu e bendicion aki.
Nos ta lanta mainta tempran cu nos kopie kofie made in Aruba cu ta nos orgullo y e aroma cu e tin ta drecha bo dia.
Nos ta gradici nos bon Dios pa stima nos asina tanto.
Nos a tende parcialmente un reunión riba e situación den Caribe y Venezuela.
Nos mester ta pendiente di un situación cu lo afecta nos turismo directamente.
Nos sa cu un porcentaje grandi di nos turismo ta di Merca.
Hopi importante pa monitor esaki.

