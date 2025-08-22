Diabierna mainta a drenta informe di cu tin un caso di hincamento/kapmento na Madiki unda un persona hoben a yega tur na sanger na Madiki, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un persona cu lo a haya problema cu e rumannan morocho y nan lo a hink’e of kap e cu su brasa tabata tur na sanger, pa scapa su bida ela core di banda di Ex-hotel Central te na Madiki unda polis a encontre. Na yegada di e ambulans nan a atende y transporte pa hospital. Awor polis ta enbusca di e rumannan morocho.
Rumannan morocho busca pa hincamento/kapmento awemainta
