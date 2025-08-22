Zr.Ms. Friesland a intercepta 5.800 kilo di droga

Zr.Ms. Friesland atrobe a intercepta dos lote di droga den Caribe. @uscgsoutheast y un avion di patruya di Guarda Costa di Caribe a descubri e barconan di droga. Zr.Ms. Friesland a manda su Frisc’snan y e helicopter di guarda costa americano a bordo den direccion di e botonan di e contrabando, obligandonan pa para.🔥 Den ambos transporte di droga tabata trata di contrabando di marihuana. Den e prome caso tabata trata di 4.131 kilo, y den e segundo 1.641. E droganan a ser entrega na guarda costa americano.💪🏾 Zr.Ms. Friesland ta operando for di final di mey como barco staciona den Caribe. Den total di apenas 3 luna, e barco a captura 7 transporte di droga, ekivalente na mas di 13.500 kilo di substancia narcotico.#Defensa #MarinaReal #Navy #Militar