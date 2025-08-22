 Posted in DEPORTE

[VIDEO] Cu amor grandi pa su pais Aruba Asher Patel ta conta di su experiencia na ASU2025

10:33  August 22, 2025  Leave a comment

Despues di a core un careda fuerte den e 1500m aki na Asuncion-Paraguay, #TeamARU Asher Patel ta conta con e desafio aki a bay y kico tin pa futuro. Asher ta conta con sumamente agradici e ta di por a representa su famia, COA y pais Aruba na e Weganan Panamericano Junior ASU2025, demonstrando cu Aruba ta “punch above its weight” na Weganan di e nivel aki. Scucha Asher elabora mas di e oportudad unico aki. #TEAMARU
