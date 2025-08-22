Departamento di Cultura Aruba: 𝐂𝐀𝐑𝐑𝐎𝐔𝐒𝐄𝐋 𝐃𝐈 𝐄𝐗𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐎𝐍, 𝐓𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐘 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀D 2025 Un Gran exito

Diabierna 15 di augustus 2025, den periodo di vakantie escolar, Departamento di Cultura Aruba a organisa cu gran exito e di 4er edicion di “Carrousel di Expresion, Talento y Creatividad”, un proyecto artistico y multidisciplinario realiza den colaboracion cu Buki di Pret.

E actividad a brinda un espacio inspirador pa tur mucha cu tabata desea di explora nan talento y siña den un ambiente creativo, mientras nan ta conecta y aprecia nos herencia y identidad cultural.

Tema Central: “E Cas ta Bon Traha”

Un lema cu a invita e participantenan pa descubri potencial, expresa identidad y contribui na un futuro briyante.

Na final di e tayer, e muchanan a presenta un show specialmente pa famia y publico presente, cu participacion den diferente disciplina artistico:

Baile : Madellene Kelly

: Madellene Kelly Teatro : Joan Danies

: Joan Danies Arte Visual : Jo-Anne Kock

: Jo-Anne Kock Canto y Musica: Sra. Maybelline Arends-Croes

Tur a guia e participantenan den tecnicanan basico te cu nan presentacion final.

Agradecimiento

Nos ta mustra profundo gradicimiento na:

Freddy Montoya y Srta. Eleen Rasmijn, lider di proyecto pa Departamento di Cultura Aruba

Roland Helder di Grupo Masiduri y Sra. Esmara Martis di Departamento di Cultura Aruba

John F. Kennedy Education Center y tur voluntario cu a duna sosten constante durante e programa

Produccion Special

Durante e tayer, e muchanan a traha riba un produccion di Stichting Monumenten Fonds Aruba, cual a forma parti di Open Monumentendag 2025. E grabacion a tuma luga na IQ Music Productions, cu areglo y masterisacion di e Maestro Ivan Quandus y acompañamento di Coro Tutti Fruti dirigi pa e Maestra Maybelline Arends-Croes.

Un tema musical nobo, “E Cas”, cu letra y melodia original na encargo di Sr. John Freddy Tobon Montoya di Departamento di Cultura Aruba, a sirbi como inspiracion di e presentacion.

Participacion Cultural

E evento a conta cu grupo di baile y fundacion cultural, entre otro:

Grupo di Baile Dabaruida

Fundacion Rosea Cultural

2026 ta celebracion di prome lustro

Departamento di Cultura Aruba ta anuncia cu na 2026 lo tuma luga e celebracion di nos prome lustro di Carrousel di Expresion, Talento y Creatividad, cu tema central “Keiro Rond di Aruba”. E edicion aki lo prolonga su duracion y promete un experiencia cultural aun mas amplio y inolvidabel.