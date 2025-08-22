Posted in INCIDENTE Esaki ta e caso cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 25 augustus 2025 15:21 August 22, 2025 Leave a comment Corte di Prome Instancia 25 augustus 2025 Horario Sospechoso Acto Castigabel 11.00 A.S.S. S. ta wordo acusa di posesion di un revolver y balanan den e periodo di 2 di augustus 2025 pa 6 di augustus 2025. Related Articles Dama a ser maltrata pa un amistad pero no kier entrega keho Chauffeur burachi cu auto sin seguro ta dal un auto di mas di 100 mil Florin y a core bay na pia for di e sitio pero security a gara nan y trese nan bek! Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia diabierna 19 juni 2020 [VIDEO] Coriente a dal electricista y a bente abao durante trabao na un Hotel den construccion