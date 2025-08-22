 Posted in INCIDENTE

Esaki ta e caso cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 25 augustus 2025

15:21  August 22, 2025  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 25 augustus 2025

 

Horario Sospechoso Acto Castigabel
11.00 A.S.S. S. ta wordo acusa di posesion di un revolver y balanan den e periodo di 2 di augustus 2025 pa 6 di augustus 2025.
