Reflexión Diasabra dia 23 di Augustus 2025.

Un felis y bendiciona dia pa tur nos hendenan.
Ta hopi agradable manese tempran mainta y saborea nos kopie kofie made in Aruba y skucha pajaritonan kanta.
Hopi agradable ta nos bida cu nos por hasi felis pa gran partí.
Cada un di nos mester prepara su dia mas agradable cu por y biba contento sin stress sin dolor di cabes.
Buska cosnan positivo y anda cu confiansa semper cu hopi fe den Sen̈or.
Nos tur sa di tanto cosnan negativo cu tin rond mundo y por escala un momento pa otro.
Pesey ta bon prepara pa temponan dificil y no laga sorpresa dal bo foi base.
Nos entrada mas grandi ta keda turismo y cu conflicto grandi nos dilanti no por tin turismo.
Papa di Roma ta pidi katoliconan rond mundo pa resa pa no tin guera.
Esey ta un sen̈al hopi bon cla di kiko por spera nos.
Mi kier desea nos muchanan di little league tur clase
di exito awe merdia contra Taipeng.
Keda positivo y hopi fe den Sen̈or cu tur cos por wordo resolvi pasificamente.