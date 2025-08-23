[VIDEO] Mainta tempran homber a tira su mesun primo mata na Cobalodo

Diasabra mainta a drenta informe di un caso di tiramento na Cobalodo, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso di tiramento unda un homber a tira su mesun primo y a core bay. Polis a nota cu e victima no ta halando rosea na yegada di e ambulans a confirma esey y a pidi pa un dokter ta presente. Nos lo sigui informa…..
POLIS TA INFORMA:
UN HOMBER TA FAYECE NA COBA LODO
SANTA CRUZ, ARUBA: Diasabra mainta pa 6:07 central di polis ta wordo informa di un caso cu a tuma lugar dilanti un cas na Coba Lodo y cu lo a scucha tironan. E prome informe ta cu lo tin un hende homber band’i caminda cu no ta reacciona. Central di Polis ta despacha patruya y ambulance cu maximo urgencia na e sitio.
Na yeganda polis ta topa enberdad cu un hende homber band’i caminda na suela y no tabata reacciona. Ambulance ta yega na e sitio pero lamentablemente no por a haci nada mas pa e victima.
Polis technico, recherche, fiscal, departamento di slachtofferhulp como tambe dr.Forensico a presenta na e sitio.
Dr. Voskuil ta constata morto di e victima e hende homber Rene J. Paesch naci na Aruba 30 december 1990 (34 aña).
E curpa a wordo tuma den beslag y e investigacion ta den man di recherchenan pa sa kico exactemente a sosode. T’e cu awor no por bisa dor di kico e victima a fayece y investigacion lo mester saca afor esaki.
Tambe na e sitio a detene un hende homber relaciona cu e caso aki. Tambe un auto y un brommer a wordo confisca y hiba warda di polis pa mas investigacion.
Cuerpo Policial ta haci un apelacion si abo a wak of sa algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141.
Bo ta keda anonimo.
Cuerpo Policial Aruba ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.