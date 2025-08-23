Diasabra mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Moko, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e cicilista ta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha ciclista y a transporte pa hospital.
Mucha riba bais herida den un accidente cu auto na Moko
