Mucha riba bais herida den un accidente cu auto na Moko

11:15  August 23, 2025  Leave a comment

Diasabra mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Moko, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e cicilista ta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha ciclista y a transporte pa hospital.

