[VIDEO] Directora Tecnico di Comite Olimpico Arubano ta conta di ASU2025

Awo cu #TeamARU su participacion a termina na e Weganan Panamericano Junior ASU2025, Directora Tecnico cu ta lidera e Direccion di Deporte na Comite Olimpico Arubano, Monica Fajardo ta conta un poco desde e punto bista tecnico deportivo. A base di expectativa di resultado despues di a haci un analisis profundo di cada atleta di #TeamARU, cada deporte y tur otro atleta participante ta conclui cu #TeamARU a surpasa e expectativa premira, mustrando cu nos hobennan a sobresali y di berdad a haci un gran esfuerso pa representa nos pais dignamente.

Scucha Monica conta mas di su punto di bista y kico ta bin pa #TeamARU den 2026, unda ta mira di ta un aña cu hopi accion pa nos atletanan. #TEAMARU

Click e link aki bao pa wak e video: