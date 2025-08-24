[VIDEO] Riba e caminda di Tanki Flip pa Hato dama chauffeur ta baha caminda subi bek perde control bay dal frontal riba trafico contrario

Diadomingo Merdia a drenta informe di un accidente cu un baby inclui panort di e kazerne di bombero na Tanki Flip, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un auto Kia Rio cu a baha for di caminda y ora a bay subi bek cu e auto ela perde control bay banda robes di e caminda y a bay subi perde control bay den banda y dal e Yaris. Ambos chauffeur a resulta herida y un baby tambe. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan y a transporta un baby tambe como un di e heridonan pa hospital.