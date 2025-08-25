Torneo Balls Out a continua Royal Power ta derota Comando 14-4 den Pool A y lo topa Salbabo Diadomingo awor

Durante e weekend tras di lomba e Torneo “Balls Out” organisa pa e ekipo Suicide Squad bou dirigencia di Jourick Blanco y directiva a continua riba veld di Centro di Bario Noord. Tur fin di siman tin wega diabierna, diasabra y diadomingo mientras e finalnan ta programa pa dianan 26 y 27 di september.
Royal Power actual campeon di Copa Noord 2025 kendenan ta participando pa prome biaha den torneo di Balls Out a bolbe den accion diasabra ultimo y e biaha aki nan a topa e ekipo di Comando. Den e promer dos salida di Royal Power den e torneo di Balls Out Royal Power a derota Venezuela y despues a knock out Sub Campeon di Copa ABC di e aña aki Kudawecha Redkins 14-1. Diasabra ultimo e veterano Poy Flanegin a regresa cas y a lansa su promer partido bek cu Royal Power den 10 aña. Poy hunto cu Cindo Wester ta co-fundadornan di Royal Power. Royal Power ta sali score 4 careda den promer entrada y ta piki 1 careda mas den di dos entrada pa bay ariba 5-0. Pitcher Agripino Koolman di Comando ta preta brasa riba monticulo y ta saca 2 inning blanco pa tene e wega serca. Comando den bom di 4 inning ta rally pa 4 careda pa hasi e score 5-4. Den cabez di 5 inning Royal Power ta sende su motor y ta rally pa 9 careda cu avalancha di bataso y asina e wega a termina cu score di 14-4. Royal Power 14 careda, 20 hit, 2 error y ta laga 8 coredor na base. Comando 4 careda, 5 hit, 3 error y ta laga 1 coredor den circulacion. Johannes Poy Flanegin ta bay ful e ruta y ta bay cu e victoria riba su nomber mientras Agripino Koolman ta conforma su mes cu e derota. Pa Royal Power a destaca na plato Eldrick Dijkhoff di 4-3 cu un doblete, Jomark Flanegin y Jerieel Rafael ambos di 4-3,Leander Angela 3-2 cu un doblete, Sendley Danies 3-2, Keith Hooker 4-2 tambe cu un doblete y Gillian Wernet y Kelvin Silvania di 4-2. Pa Comando a luci na homeplate den causa perdi Zildjian Dirksz, Juan Carlos Maduro, Jean Marc Koolman, Nathan Schwengle y Juan Carlos Geerman tur a bay di 2-1. Weganan di Balls Out ta continua weekend binidero fin di Augustus Diabierna, Diasabra y Diadomingo. Royal Power lo mira accion bek diadomingo awor 31 di Augustus pa 515pm contra e fuerte ekipo di Salbabo. Esaki lo bira un repiticion di final di Copa Noord 2025. Pasa veld di Centro di Bario Noord weekend binidero y goza di e tremendo ambiente di e Torneo Balls Out!