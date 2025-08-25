Reflexión Dialuna 25 di Augustus 2025.

Un bon y bendiciona dialuna, comienso di siman.
Nos ta gradici nos Creador y bise danki pa tur cos cu e a y ta hasi pa nos.
Noa ta cuminsa nos dia mainta tempran cu nos dushi kopie kofie made in Aruba.
Nos tin hopi cos local cu nos mester ta orgulloso di nan.
Tambe nos orgullonan den Little League na Merca cu a laga un tremendo propaganda pa nos isla.
Chikito na tamaño pero grandi di curason.
Si nos realisa bon cuanto cos bunita tin cu nos por disfruta di nan lo nos biba hopi felis y contento mes.
Gosa bida semper contento y cu confiansa pa nos tin bida largo.
Nos generacion lo sigui nos systema di biba y lo ta felis den futuro !
Gose bida !!