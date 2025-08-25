[VIDEO] Dama inocente a resulta herida pa hoben chauffeur irresponsabel, ela bay pasa auto net ora trafico contrario ta bini!

Dialuna merdia a drenta informe di un accidentecu hende herida na Bernhardstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un chauffeur hoben y irresponsabel coriendo un Honda Fit y a bay pasa un auto Toyota Yaris cu a pone señal cu e ta bay para banda di caminda pa baha algun mucha di school na cas pero como cu e chauffeur hoben no tabata tin pasenshi ela bay pasa e Yaris aki sin a wak trafico contrario y a bay dal un Kia Rio y djey dal tambe riba e Yaris. Debi na e fuerte impacto cu a ranca e wiel completo di e Rio y e dama chauffeur di e Rio a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama chauffeur y a transporte pa hospital.