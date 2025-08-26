Militarnan di Aruba y Curaçao lo recibi certificado di Formacion di Entrenamento di Maneho de Entrenamento 👏🏽👏🏽

Dieseis soldad di di Aruba y Curaçao a completa e curso cu exito e curso di Formacion di Entrenamento hulandes y a ricibi nan certificado pa esey den e warda naval na Suffisant.

📚 E curso ta enfoca pa e personal cu ta dunando e paso pa formacion di suboficialnan encarga. Durante e curso di formacion, e soldadnan a profundisa nan mes den diferente estilo di liderazgo y a descubri cual ta adaptaba mihor na su propio personalidad y forma di lidera. Nan conocementi y habilidadnan adkiri ta forma un base importante pa e educacion corporal, cual lo cumnisa dialuna proximo.

Cu e certificado aki den nan saco, e dieseis soldadnan ta mihor prepara pa nan rol nobo como futuro lidernan di e forsanan arma. E curso ta contribui na e profesionalisacion di e ehercito caribense, un ambicion importante di defensa den e area di Caribe.