Reflexión Diamars 26 Augustus 2025.

Awe nos ta riba Diamars atrobe pa cumplí cu nos compromisonan di cada dia.
Cu nos kopie kofie y después di a gradici Señor nos lo sinta gosa un rato di tur loke Señor a regala nos.
Mane un dicho ta bisa : E boca cu ta juzgado jamás por ta mas grandi cu e Gloria di Dios cu ta respaldado.
Aki nos ta mira cu nada lo por hasi nos danjo si nos tin nos bon Dios nos tras cu ta respalda nos unda cu nos por ta.
E único cos cu nos mester hasi ta sigui su leynan.
Buska e ambiente sano cu ta confiable.
Hopi seguridad y confiansa.
Sigur nos lo biba exitosamente y nos lo tin bida largo.
Hende cu kier hasi bo malo sigur lo tin.
Y tin biaha mas serka di bo cu bo mes ta kere.
Otro dicho cu ta bisa : Señor protejami di mi amigonan, pasobra dimi enemigos mi mes por cuidami.
Aki nos ta mira kiko tin den bida cu ta warda nos.
Bo no ta kere cuanto papiamento riba hende tin !