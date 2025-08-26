 Posted in SOCIAL

Bisti bo “cape”, bira un Clean Up Super Hero I inskribí pa World Clean Up Day Curaçao 2025

10:15  August 26, 2025  Leave a comment

World Clean Up Day Curaçao 2025
Stichting Curaçao Cleanup pa 13 aña konsekutivo i huntu ku alrededor di 191 pais na mundu  ta bai partisipá na e evento mundial di World Clean Up Day. Mes kos ku aña pasa, a petishon di diferente skol i organisashonnan, World Clean Up Day Curaçao lo tuma lugá riba 2 dia, djabièrnè 19 di Sèptèmber i djasabra 20 di Sèptèmber.  Nos ta orguyoso ku e aña aki atrobe tin World Cleanup Days Curaçao riba tera i den laman di Kòrsou.

P’esei pa motibu di e éksito di aña pasá nos ta buskando atrobe Super Héroenan di limpiesa di Kòrsou ku (t)a empaktá henter e evento.

Direktiva di Stichting Curaçao Cleanup.
Di man robes pa man drechi: Hans Pleij, Sharon Bikker, Myrthe Verhulst, Jenny Ignacio i Raynni Jourdain.
Kampaña a start: Buskando abo – Clean Up Super Heroe
Fundashon Curaçao Cleanup ta hasi un yamada na tur Super Héroenan pa forma grupo di famia, amigu, kolega, dosente i alumno,  organisashon deportivo, scouting i otro pa aktivá, bisti bo keip, kohe bo handschoen, bo hèrmènt pa limpia, bo bòter di awa i ban limpia nos isla. E dianan di limpiesa e aña aki ta kai riba djabièrnè 19 i djasabra 20 di Sèptèmber, di 7or (òf si ta deseá mas trempan) té ku 11or.

E tema di e aña aki atrobe lo ta ‘Clean Up Super Heroes’. Lo tin premionan atraktivo pa e Super Héroenan ku destaká durante e aktividat aki den e.o. nan vestuario di Super Héroe, nan ambiente, nan organisashon, nan positivismo i e ‘before and after’ di nan limpiesa. Ku e insentivo aki Curaçao Cleanup ta spera di por agregá algun dibertishon èkstra (Fun Fact) na e evento.

Eskoho di e ganadornan lo ta den man di un hurado ku ta konsistí di miembronan di hunta di Curaçao Cleanup i e tim di Vrijwilligers Coordinatie. Nan ta enfatisá ku e partisipashon i entusiasmo di kada grupo ta igualmente balorá.
Nos wèpsait ta habrí pa bo inskribi
Pa inskribí, sigui e siguiente pasonan:

  1. Bai nos wèpsait: www.curacaocleanup.com
  2. Klek riba e boton di World Cleanup Day

Dependé di bo eskoho bo ta klek riba un di e 3 opshonnan:

  • Suggest your location; ta nifiká ku bo ta duna nos bo lokashon di limpiesa. Nos ta evaluá esaki i den 3 dia nos ta tuma kontakto ku abo ku a inskribi bo mes (team Captain i bo tim si e lokashon ta aprobá.
  • Land Cleanup: aki bo por skohe for di algun lokashon ku nos ta ofresé riba un lista òf nos ta proponé un lokashon na abo.
  • Underwater Cleanup: Skohe entre e sitionan di sambuyá riba e lista. Den kaso ku bo sitio no ta aparesé riba e lista, yena esaki den e balki blanku i bo tá inskribí.

E proseso di inskripshon ta fásil i masha “gebruiksvriendelijk” .

Pa kualke opshon ku bo(so) skohe, nos lo tuma kontakto ku abo pa sea konfirmá òf pa  mester mas informashon si esei ta nesesario. Mas abou bo ta mira e datonan di e personanan ku ta enkargá ku e parti di registrashon i mas.

3. Tene e siguiente datonan aki na man na momento di inskripshon.

  • Nòmber i Fam (abo ku ta inskribí tin e titulo di Team Captain)
  • Number di telefòn
  • Adrès elektróniko (email)
  • Nòmber di bo grupo
  • Skohe e fecha ku abo i bo tim ta bai limpia: 19 i òf 20 di sèptèmber
  • Direkshon i/o indikashon eksakto di bo(so) eskoho di lokashon
  • Kantidat di persona bo(so) ta bai partisipá ku n’e.
  • Si abo òf un miembro di bo grupo tin un pikòp òf otro tipo di vehíkulo ku por yuda nos, nos mester di sa:
  •  E tipo di vehíkulo i
  •  E number di registrashon di e vehíkulo
  • Ta nesesario pa registrashon di e vehíkulo komo parti di World Cleanup Day Curaçao pa por depositá shushi na Malpais i e stashon di shushi na Koraalspecht.

Na entrada nos koleganan ku t-shirt di “World Clean Up Day” ta entregá e shofùr di bo vehíkulo un bon, pa duna e trahadó di Selikor pa asina por anotá e peso di e shushi ku a depositá.  Esaki ta hopi  importante pa Curaçao Cleanup.
Kompensashon (“Vergoeding”)
Fundashon Curaçao Cleanup ta ofresé un kompensashon di XCG 6,50,- pa kada persona ku partisipá (e kompensashon aki no ta bálido pa kompanianan).

Pa yega na remarke pa e kompensashon aki, bo mester kumpli ku e siguiente kondishonnan.

  • Na final di e evento mester hasi entrega di e resibunan (komprobantenan di kompra di konsumo pa e dia(nan) aki):
  • Un lista ku e nòmbernan di tur partisipante den bo grupo.
  • Esaki ta enserá: nòmber, fam, number di telefòn, number di identifikashon i firma di kada persona.
  • Skèn e datonan aki i manda nan pa nos, òf hinka nan den Excelsheet (e excel sheet aki lo bo haña despues).
  • Kada persona ku partisipá aktivamente den bo grupo ta risibí un kompensashon di XCG 6,50
  • Deadline pa entrega di e informashonnan (datonan di e partisipantenan i resibunan) ta 30 di sèptèmber 2025.
  • Tuma nota ku no ta kompensá  bonnan ku drenta despues di 30 di sèptèmber 2025
  • Nos lo paga e kompensashon riba 15 di òktober 2025.E kompensashon aki no ta bálido pa kompanianan (B.V., N.V. & Eenmanzaak)
Deadline pa inskribí ta 10 di sèptèmber 2025
Tene na kuenta ku wèbsait ta sera dia 10 di sèptèmber 2025.

Esaki ta nesesario pa nos por traha riba tur informashon i yuda un i tur ku a inskribí.

Semper bai por yama òf app nos despues di e fecha.
Pone den bo agènda
Si bo ta partisipá pone e siguiente fechanan aki den bo agènda.

Fecha13 Sèptèmber 2025
Orario:  Nos ta manda despues den e groepsapp ku nos lo hinka bo aden.
Lugá: Sambil
Aktividat: Presentashon i entrega di material
Despues di e presentashon, por pasa tuma e materialnan nesesario, p.e saku di shushi, handschoenen, prikkers ect na Sambil.

Fechanan: 19 i 20 sèptèmber 2025
Orario: 7’ or di mainta pa te 11’ or di mainta
Aktividat: Dianan di limpiesa.
Kada área tin un Kordinadó di Área ku ta duna asistensia si ta nesesario.
Importante ta pa indiká bo Kordinadó di Área ora boso ta kla pa perkurá pa tur saku di shushi i de mas kos a wòrdu rekohé

Pues bo ta kla pé? Ban pa bai!!! Sea individual òf ku un grupo di amigu, famia, besiña, bo kompañero di skol, koleganan, organisashonnan, bisti bo keip, bo hanskun, kué bo hèrmènt i bo saku di shushi i ban mustra mundu kon nos por limpia nos isla manera un Super Héroe di Kòrsou só por.

No lubidá pa saka potrèt.
Nos lo komuniká den e groepsapp na unda por manda e potrètnan.

World Clean Up Day Curaçao T-shirts
Komo organisadónan di World Clean Up Day Curaçao, nos ta hopi konsiente di nos medioambiente. Pa motibu di esaki, nos a disidí den e últimonan aña pa NO imprimí ningun T-shirts.

Sinembargo, si bo grupo tin interes aún, nos ta pone nos logo disponibel pa bo por manda imprimí bo mes T-shirts.
Mas informashon
Pa mas informashon, bishitá nos website: https://www.curacaocleanup.com/ òf tuma kontakto ku e organisashon di World Clean Up Day Curaçao via di email: worldcleanupdaycuracao@gmail.com

Bo por yama nos òf app nos na e Vrijwilligers Coordinatie tim:

+5999 6921669 Nathan Malbert
+5999 5266396 Vicky Trinidad
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *