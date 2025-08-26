Bisti bo “cape”, bira un Clean Up Super Hero I inskribí pa World Clean Up Day Curaçao 2025

Stichting Curaçao Cleanup pa 13 aña konsekutivo i huntu ku alrededor di 191 pais na mundu ta bai partisipá na e evento mundial di World Clean Up Day. Mes kos ku aña pasa, a petishon di diferente skol i organisashonnan, World Clean Up Day Curaçao lo tuma lugá riba 2 dia, djabièrnè 19 di Sèptèmber i djasabra 20 di Sèptèmber. Nos ta orguyoso ku e aña aki atrobe tin World Cleanup Days Curaçao riba tera i den laman di Kòrsou.
P’esei pa motibu di e éksito di aña pasá nos ta buskando atrobe Super Héroenan di limpiesa di Kòrsou ku (t)a empaktá henter e evento.
Direktiva di Stichting Curaçao Cleanup.
Di man robes pa man drechi: Hans Pleij, Sharon Bikker, Myrthe Verhulst, Jenny Ignacio i Raynni Jourdain.
Fundashon Curaçao Cleanup ta hasi un yamada na tur Super Héroenan pa forma grupo di famia, amigu, kolega, dosente i alumno, organisashon deportivo, scouting i otro pa aktivá, bisti bo keip, kohe bo handschoen, bo hèrmènt pa limpia, bo bòter di awa i ban limpia nos isla. E dianan di limpiesa e aña aki ta kai riba djabièrnè 19 i djasabra 20 di Sèptèmber, di 7or (òf si ta deseá mas trempan) té ku 11or.
E tema di e aña aki atrobe lo ta ‘Clean Up Super Heroes’. Lo tin premionan atraktivo pa e Super Héroenan ku destaká durante e aktividat aki den e.o. nan vestuario di Super Héroe, nan ambiente, nan organisashon, nan positivismo i e ‘before and after’ di nan limpiesa. Ku e insentivo aki Curaçao Cleanup ta spera di por agregá algun dibertishon èkstra (Fun Fact) na e evento.
Eskoho di e ganadornan lo ta den man di un hurado ku ta konsistí di miembronan di hunta di Curaçao Cleanup i e tim di Vrijwilligers Coordinatie. Nan ta enfatisá ku e partisipashon i entusiasmo di kada grupo ta igualmente balorá.
Dependé di bo eskoho bo ta klek riba un di e 3 opshonnan:
Suggest your location; ta nifiká ku bo ta duna nos bo lokashon di limpiesa. Nos ta evaluá esaki i den 3 dia nos ta tuma kontakto ku abo ku a inskribi bo mes (team Captain i bo tim si e lokashon ta aprobá.
Land Cleanup: aki bo por skohe for di algun lokashon ku nos ta ofresé riba un lista òf nos ta proponé un lokashon na abo.
Underwater Cleanup: Skohe entre e sitionan di sambuyá riba e lista. Den kaso ku bo sitio no ta aparesé riba e lista, yena esaki den e balki blanku i bo tá inskribí.
E proseso di inskripshon ta fásil i masha “gebruiksvriendelijk” .
Pa kualke opshon ku bo(so) skohe, nos lo tuma kontakto ku abo pa sea konfirmá òf pa mester mas informashon si esei ta nesesario. Mas abou bo ta mira e datonan di e personanan ku ta enkargá ku e parti di registrashon i mas.
3. Tene e siguiente datonan aki na man na momento di inskripshon.
Nòmber i Fam (abo ku ta inskribí tin e titulo di Team Captain)
Number di telefòn
Adrès elektróniko (email)
Nòmber di bo grupo
Skohe e fecha ku abo i bo tim ta bai limpia: 19 i òf 20 di sèptèmber
Direkshon i/o indikashon eksakto di bo(so) eskoho di lokashon
Kantidat di persona bo(so) ta bai partisipá ku n’e.
Si abo òf un miembro di bo grupo tin un pikòp òf otro tipo di vehíkulo ku por yuda nos, nos mester di sa:
E tipo di vehíkulo i
E number di registrashon di e vehíkulo
Ta nesesario pa registrashon di e vehíkulo komo parti di World Cleanup Day Curaçao pa por depositá shushi na Malpais i e stashon di shushi na Koraalspecht.
Na entrada nos koleganan ku t-shirt di “World Clean Up Day” ta entregá e shofùr di bo vehíkulo un bon, pa duna e trahadó di Selikor pa asina por anotá e peso di e shushi ku a depositá. Esaki ta hopi importante pa Curaçao Cleanup.
Si bo ta partisipá pone e siguiente fechanan aki den bo agènda.
Fecha: 13 Sèptèmber 2025 Orario: Nos ta manda despues den e groepsapp ku nos lo hinka bo aden. Lugá: Sambil Aktividat: Presentashon i entrega di material
Despues di e presentashon, por pasa tuma e materialnan nesesario, p.e saku di shushi, handschoenen, prikkers ect na Sambil.
Fechanan: 19 i 20 sèptèmber 2025 Orario: 7’ or di mainta pa te 11’ or di mainta Aktividat: Dianan di limpiesa.
Kada área tin un Kordinadó di Área ku ta duna asistensia si ta nesesario.
Importante ta pa indiká bo Kordinadó di Área ora boso ta kla pa perkurá pa tur saku di shushi i de mas kos a wòrdu rekohé
Pues bo ta kla pé? Ban pa bai!!! Sea individual òf ku un grupo di amigu, famia, besiña, bo kompañero di skol, koleganan, organisashonnan, bisti bo keip, bo hanskun, kué bo hèrmènt i bo saku di shushi i ban mustra mundu kon nos por limpia nos isla manera un Super Héroe di Kòrsou só por.
No lubidá pa saka potrèt.
Nos lo komuniká den e groepsapp na unda por manda e potrètnan.