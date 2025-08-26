[VIDEO] Polis pasando riba E.J. “Watty” Vos Blvd. a mira homber perde balans cay abao riba caminda di Sabana Blanco

Diamars merdia ora cu polisnan di trafico tabata pasando riba E.J. “Watty” Vos blvd. a nota un homber cay mesora a para y a bay wak ta kiko a pas’e. A bin compronde cu e homber a perde balans y a cay riba caminda, mesora polis a hala e patruya para esaki poco prome cu a yega cerca e persona y a para patruya pa pidi pa ambulans. Mientras a spera pa ambulans e victima a bisa cu e tin hopi dolor na su ribchi y cu un amigo di dje a coy e placa como 500 Florin cu e lo tabata tin den su cartera. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital. Polis a tuma detaye di su denuncia y a pasa esaki pa recherche.