 Posted in INCIDENTE

Na Shiribana taira poni na palo di lus a pega na candela

15:25  August 26, 2025  Leave a comment

Diamars atardi a drenta informe di cu tin un palo di lus na candela na Shiribana, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e tairanan tabata poni rond di e palo di lus pa autonan no dal riba e palo di lus y daña nan auto. Di un manera of otro e tairanan aki a pega na candela. Na yegada di bombero nan a paga e candela y a hala e tairanan for di palo di lus.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *