Diamars atardi a drenta informe di cu tin un palo di lus na candela na Shiribana, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e tairanan tabata poni rond di e palo di lus pa autonan no dal riba e palo di lus y daña nan auto. Di un manera of otro e tairanan aki a pega na candela. Na yegada di bombero nan a paga e candela y a hala e tairanan for di palo di lus.
Na Shiribana taira poni na palo di lus a pega na candela
