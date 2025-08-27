[VIDEO] Pa no dal tras di auto cu a bay bira su dilanti ela pasa na banda y a dal un peaton!

Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Anytime Bar & Restaurant na Paradera, mespra a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e dama chauffeur di un Chevrolet Cavalier pa no bay dal tras di un Toyota MarkX para riba su caminda cu lus di señal pa bira na man robes a bay pa pas’e na man drechi y a bay dal un peaton herid’e. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.