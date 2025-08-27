REVANCHA DI AÑA: TAXI BOYS vs BIBA LEKKER!

Calabas/Kudawecha – Diabierna awor, 29 di augustus, cuminsando pa 8’or di anochi, e famosisimo Domino Square Garden, situa net n’e grens entre Calabas y Kudawecha, un biaha mas lo ta e scenario pa otro sambombaso di partido di domino estilo “Fast & Furious”! Si shonnan, diabierna awor nada menos cu e dos finalistanan dje torneo 4 X 4 lo enfrenta otro atrobe den un reto pa determina si biaha pasa ta suerte tabatin den wega, of di berdad e taxistanan t’e Don Gato y e integrantenan di Biba Lekker DT t’e “ratoncito”!

Biaha pasa na mei dje aña aki, e taxistanan di Taxi BoysDT a sa di hunga un wega estilo “kat en muis” cu e integrantenan di Biba Lekker bou guia dje energetico Capitan Trimon, e diseñador di e tactica di “corta coriente”!Den un bon bataya, Capitan Trimon a sa di tuma un bentaha, pero despues a surgi algun “stoorzenders” gritando nan apoyo absoluto p’e taxistanan, causando dje modo ey cu Capitan Trimon a cuminsa perde su concentracion y dje forma ey e taxistanan a sa di catch e raton cu score di 21 – 17!

E biaha aki, segun “insiders”, otro gay lo bay canta den e encuentro aki! Plannan strategico a ser revisa, tacticanan di militancia a wordo diseña di nobo, y asina ey “El Comandante en Jefe” Trimon tin tur cos “in place” p’e taxistanan haya nan “fair share” di golpi! Pues, shonnan, bini un bini tur pa otro bataya monster entre Taxi Boyscontra Biba Lekker DT! Manera semper, entrada ta completamente gratis pa publico en general y durante halftime e pasapalonan lo skeiro rond totalmente por nada! Yegaaa!