Aruba presente na US Open na New York

14:33  August 27, 2025  Leave a comment

US Open ta un di e eventonan di deporte mas conoci y renombra riba nivel mundial. E evento aki ta tuma luga tur aña den luna di augustus den Aruba su mercado di mas grandi cu ta New York. Esaki ta na unda e miho hungadonan di tennis di mundo ta competi contra otro y bataya pa e premio maximo.

 

A.T.A. ta semper en busca di maneranan creativo pa forma parti di momentonan di relevancia, especialmente dirigi na nos audiencia cu ta e huespednan “high value”. E activacion aki tin como obhetivo pa sigui posiciona y asocia Aruba cu marcanan importante.  E aña aki a logra traha riba un colaboracion cu un compania cu ta encarga cu aspecto di mercadeo y branding pa e hungadonan.  Conhuntamente cu ESPN, Aruba ta presente na e evento conoci aki na unda cu e logo di Aruba ta aparece riba e paña di algun di e hungadonan durante e competencia. E weganan aki ta tumanda lugar riba e veldnan Athur Ashe, Louis Armstrong, Grandstand, y Court 17. Tur lo tin cobertura transmiti en bibo riba ESPN. Esnan cu ta atende e weganan aki sigur ta parti di e audiencia desea cu ta alinea cu nos strategia.

 

Adicionalmente e activacion aki ta inclui colaboracion cu e hungadonan por medio di nan plataformanan social y asina dunando Aruba aceso na e cantidad signifiante di siguidonan di e atletanan aki.  Tambe video di A.T.A. su campaña nobo lo wordo pasa durante e transmicion cu sigur ta un cobertura adicional pa Aruba.

 

Durante di un wega importante diamars ultimo, Aruba a comparti e spotlight cu Taylor Swift durante un anuncio di compromiso cu Travis Kelce. Hopi fanatico di tennis y di e artista conoci aki por a admira e logo di Aruba riba e jersey cu e contricante di e hungado Sinner tabata tin bisti.

 

Aruba por ta orguyoso cu e presencia di nos marca na un evento asina importante y A.T.A. kier invita tur esnan cu ta fanatico di tennis pa sintonisa e weganan.

