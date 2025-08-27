Aruba presente na US Open na New York

US Open ta un di e eventonan di deporte mas conoci y renombra riba nivel mundial. E evento aki ta tuma luga tur aña den luna di augustus den Aruba su mercado di mas grandi cu ta New York. Esaki ta na unda e miho hungadonan di tennis di mundo ta competi contra otro y bataya pa e premio maximo.
A.T.A. ta semper en busca di maneranan creativo pa forma parti di momentonan di relevancia, especialmente dirigi na nos audiencia cu ta e huespednan “high value”. E activacion aki tin como obhetivo pa sigui posiciona y asocia Aruba cu marcanan importante. E aña aki a logra traha riba un colaboracion cu un compania cu ta encarga cu aspecto di mercadeo y branding pa e hungadonan. Conhuntamente cu ESPN, Aruba ta presente na e evento conoci aki na unda cu e logo di Aruba ta aparece riba e paña di algun di e hungadonan durante e competencia. E weganan aki ta tumanda lugar riba e veldnan Athur Ashe, Louis Armstrong, Grandstand, y Court 17. Tur lo tin cobertura transmiti en bibo riba ESPN. Esnan cu ta atende e weganan aki sigur ta parti di e audiencia desea cu ta alinea cu nos strategia.
Adicionalmente e activacion aki ta inclui colaboracion cu e hungadonan por medio di nan plataformanan social y asina dunando Aruba aceso na e cantidad signifiante di siguidonan di e atletanan aki. Tambe video di A.T.A. su campaña nobo lo wordo pasa durante e transmicion cu sigur ta un cobertura adicional pa Aruba.
Durante di un wega importante diamars ultimo, Aruba a comparti e spotlight cu Taylor Swift durante un anuncio di compromiso cu Travis Kelce. Hopi fanatico di tennis y di e artista conoci aki por a admira e logo di Aruba riba e jersey cu e contricante di e hungado Sinner tabata tin bisti.
Aruba por ta orguyoso cu e presencia di nos marca na un evento asina importante y A.T.A. kier invita tur esnan cu ta fanatico di tennis pa sintonisa e weganan.