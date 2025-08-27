Turista chauffeur den auto di huur no a para pa duna preferencia na trafico riba rotonde y a causa un accidente

Diaranson atardi a drenta informe di un accidente na e rotonde pa bay hospital, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un chauffeur turista den un Nissan Versa biniendo for di rotonde Sasaki no a duna preferencia na e Ford Edge cu tabata riba e rotonde y e Edge a dal e Versa bir’e 90 grado. E impacto tabata na banda di e porta patras di e Versa. Afortunadamente ningun hende a resulta herida pero e accidente aki a obstaculisa e fluho di trafico.