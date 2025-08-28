Reflexión Diahuebs 28 Augustus 2025.

Un día nobo y ta ora pa gradici nos bon Dios pa su obranan.
Nos ta saborea nos dushi kopie kofie y gosa di un bunita amanese.
Cada dia cu bo por gosa di dje bo mester hasi esaki paso e dia aki no ta bolbe mas.
Tambe plania bo coi hasi bon hinka den otro.
Más bon structura nos ta mas exitoso nos resultadonan lo ta !
Si nos custumbra structura nos bida lo ta y nos lo por tin un bida felis.
Dimes nos tin hende cu lo gosa di nos systema y nan lo sigui nos pasonan.
Ta di nos grandinan nos a sinja y semper tur esaki a bai según regla y orden.
Semper nos a gosa di e tremendo ejempelnan cu nos grandinan a sinja nos !