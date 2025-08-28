Accidente entre un ciclista y un auto na Wayaca

Diahuebs merdia a drenta informe di un accidente entre un ciclista y un auto, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a bay pa atende e ciclista kende 2 dia prome canando a cay riba E.J. “Watty” Vos blvd. y awe ela bay dal un auto maneha pa un turista y ela bolbe cay. E homber aki tabata cana cu 2 cacho cu algun tempo atras tabata cun’e pero na un ocasion e cachonan no tabata laga e personal di ambulans atende e ciclista y awor atrobe tabata haci mesun cos un persona “wit gele kruis” a brinda e prome auxilio te ora e ciclista mes a lastra su curpa te den ambulans pa e wordo atendi.