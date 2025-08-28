SMAC ta informa riba ultimo desaroyonan relaciona cu Carnaval y SMAC, loke mi por informa bo ta lo sigiente:

Diferente reunion a wordo solicita, cual ta positivo paso manera boso sa desde Juni caba SMAC tabata pendiente pa reuni y keda cla cu e MB pa Carnaval 72. Nos ta den contacto cu Gobierno, y mi mes a sinta cu comision di cultura (Robert y Zuleika) hunto cu abogado, RVT y gruponan uni pa tur cos ta riba papel y bon documenta y palabra.
Tambe pronto lo organisa un reunion entre SMAC, MUSICA, Grupo nan Uni, Raad van Toezicht di SMAC y comision di cultura (Robert y Zuleika) pa por pone tur cos riba mesa y soluciona cualkier impase of diferencia existente cu tin. SMAC lo haya su MB y lo sigui traha pa Carnaval di Aruba, pero mientras cu esaki no tuma luga y ainda nos ta den proceso di onderhandeling, tanto Raad van Toezicht di SMAC como nos abogado Sr. Carlo ta pidi pa laga e proceso aki cana su caminda prome cu sali bay den prensa.
Pues, una bes cu ta asina leu tur miembro di prensa lo tende dimi un biaha mas pa cu e decisionnan tuma pa cu Carnaval 72 y su maneho. Nos ta gradici boso pa semper ta pendiente di nos y pa mantene nos comunidad carnavalesco semper bon informa!
Saludos,
Darren Van Ommeren