Accidente cu resultado fatal pa un cacho cu a core crusa caminda na Cumana

Diahuebs anochi a drenta informe di un accidente na Cumana, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un auto coriendo riba e caminda di Cumana a hay’e cu un cacho a core crusa su dilanti y no por a evita dal riba dje. E cacho a core bay di e susto pero a cay muri na un distancia. Awor e doño di auto a keda cu e gastonan pa drecha su auto riba su cuenta of pa seguro si acaso e tin’e “allrisc”. Pesey esnan cu tin cacho tene nan bestia den nan cura! Pasobra casi nunca e doño di cacho ta sali bin dilanti pa cubri e gastonan.