Reflexion Diabierna 29 Augustus 2025.

Nos ta den un fin di siman y nos lo disfruta di esaki tambe !
Prome bo ta gradici bo bon Dios y hable danki pa tur cos bon cu e ta duna nos.
Nos ta lanta mainta bendiciona cu hopi cos agradable na nos disposición.
Nos por selecta tur cos cu nos kier pa hasi nos dia hopi exitoso.
Semper cu hopi confiansa y contento nos ta logra un dia felis !
No ta tur hende na mundo por gosa di den bida mane nos !
Pero lo por duna nan man si pa nan tambe por mira con bunita bida ta.
Hopi biaha e hendenan aki a desvia for di leynan di Dios, y pesey Tata ta contento di mira con nos ta juda e hendenan aki pa nan tambe por ta felis den nos Compania!