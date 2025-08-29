Differente factor a crea situacion fragil cual resulta den caida di frecuencia WEB ARUBA TA INFORMA TOCANTE INVESTIGACION DI BLACKOUT 5 DI JULI 2025

ORANJESTAD – Investigacion interno y externo riba e blackout di 5 di juli 2025, a indica cu e interupcion total di coriente tabata resultado di un combinacion di diferente factor. Asina CEO di WEB Aruba, Alfredo Koolman a informa durante un conferencia di prensa. E falta di un risk assessment pa trabou planea riba e sistema di vapor, e desactivacion no detecta di e sistema Intelligent Load Shedding (ILS), y e capacidad limita di e UPS cu ta esencial pa lanta e planta despues di un blackout, a crea un situacion fragil cu eventualmente a resulta den un caida di frecuencia y un blackout total.

WEB Aruba ta tuma responsabilidad di e incidente aki cu seriedad. A tuma medida interno pa fortalece ownership, accountability y custodianship den tur nivel di operacion pa asina preveni ripiticion. E blackout di juli 5 ta un recordatorio di e importancia di evaluacion continuo y preparacion tecnico, y WEB ta compromete pa sigui optimalisa su sistema y procesonan.

Segun sr. Koolman, ‘Nos esfuerzo ta refleha den e progreso concreto cu nos a logra den e ultimo añanan. Den 2022, tabatin un promedio di 80 dia entre blackoutnan. Den 2023/2024, e cifra a subi pa 330 dia y den 2024/2025, e promedio a yega 550 dia entre blackoutnan. Sinembargo nos ta consciente cu cada blackout ta uno di mas.’

E CEO a finalisa gradiciendo comunidad pa su comprension y confianza continuo. WEB Aruba ta keda firme den su compromiso pa transparencia, sostenibilidad y un suministro di energia confiabel pa tur habitante di Aruba.

